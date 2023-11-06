Не Египет: россияне массово скупают туры на новогодние каникулы в неожиданном направлении

Россияне массово скупают туры на новогодние каникулы в неожиданном направлении, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Жители России уже начинают готовиться к отдыху в длинные новогодние праздники. Напомним, на этот раз выходными будут 10 дней. Оказалось, что самым популярным направлением оказались вовсе не Турция и Египет, которые были любимыми курортами россиян.

Карелия стала самым бюджетным и в то же время самым популярным вариантом отдыха на новогодние каникулы. Отмечается, что тур на троих человек на четыре дня обойдется в 30 тысяч рублей. Правда, в эту цену не входят билеты.

На втором месте оказались тоже туры по России - в Великий Устюг. Погостить на родине Деда Мороза четыре дня обойдется семье из трех человек в 96 тысяч рублей. При этом зарубежные направления на те же даты сильно дороже - Шри-Ланка будет стоить около 150 тысяч рублей, а Занзибар порядка 166 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что некурящим россиянам могут дать дополнительные выходные.