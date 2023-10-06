Не догадаетесь: почему все стюардессы стройные, а проводницы поездов – нет

Пассажиры самолетов и поездов замечают некоторые отличия между сотрудницами транспортных средств. По мнению большинства, стюардессы всегда стройные, довольно высокие и при макияже. А вот проводницы часто бывают «в теле», разного роста и со своим стилем причесок, а также макияжа. Теперь выяснилось, почему так происходит.

Проводник Павел Журавлев объяснил, что при приеме на работу проводницам предъявляют не такие строгие требования, как стюардессам. Для работодателей главное – профессиональные качества. Конечно, среди сотрудниц поезда тоже есть кандидатки на конкурс «Мисс Вселенная», но внешность не играет такую важную роль. Рост и сантиметры в талии никто не измеряет.

«Особых строгих требований нет, как у бортпроводника. По внешним критериям, единственное – быть ухоженным, красивым, опрятным», – цитирует Журавлева издание BLITZ+.

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