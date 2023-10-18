Названы два имени, которые тысячами давали мальчикам и девочкам в Москве именно в 2023 году

В Управлении ЗАГС Москвы назвали два имени, которые тысячами давали девочкам и мальчикам, рожденным в первые девять месяцев 2023 года. Их раскрыла начальник Светлана Уханева.

Оказалось, что 1699 мальчиков были названы Александром. А 1900 девочек получили имя София.

Об этом пишет РИА Новости.

Развивается тенденция давать новорожденным двойные имена, а в некоторых случаях – тройные, например Адриен Жюль Мишель. Необычным может показаться и то, что в некоторых случаях детям давали сокращенную форму имени: девочки официально назывались Сашами, а мальчики – Максом или Гришей.

Ранее стало известно, какому знаку зодиака особенно повезет в октябре. Астролог Павел Глоба заявил, что финансовая удача окажется на стороне раков. Он посоветовал представителям этого знака попытать счастье в лотерее – также их ждет прибавка к зарплате или крупная премия.