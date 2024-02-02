Названы три причины выкинуть сенсорный телефон и купить кнопочный

Эксперт аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов озвучил три веские причины вновь присмотреться к кнопочным телефонам, которые были популярны до появления сенсорных. По его словам, модели из прошлого во многом превосходят нынешние смартфоны.

Первое преимущество – это долгий заряд. Модели с кнопками имеют мощный аккумулятор и не затрачивают много энергии, поэтому их не нужно постоянно заряжать.

Второе – простота в использовании. Несмотря на то, что сенсорные телефоны уже давно вошли в жизнь большей половины населения Земли, все равно не все люди, особенно пожилые, могут с ними разобраться. Кнопочные же гораздо понятнее.

Третье – защищенность. Эксперт отметил, что у кнопочных телефонов фактически нет операционной системы и возможности скачивания приложений из Интернета, а это способствует сохранности данных.

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Источник: «Москва 24»