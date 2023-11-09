Названы SMS, которые нельзя хранить в телефоне. Об этом порталу BLITZ+ рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

В первую очередь, Александр советует регулярно «чистить» историю сообщений в смартфоне. Такой процесс поможет не только освободить память в гаджете, но и защитить пользователя от действий мошенников.

По словам эксперта, не стоит хранить в телефоне SMS с данными о паролях и кодами от банков.

«Если телефон сломается, то мошенники могут воспользоваться информацией в видах социальной инженерии и рассказать, какие транзакции вы совершали», — резюмировал Власов.

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