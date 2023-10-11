Названы самые редкие имена новорожденных

В ЗАГСе по Ярославской области озвучили самые редкие имена новорожденных. Об этом сообщает портал 76.ru.

Некоторые родители выбрали для детей необычные, редкие имена. За последние 9 месяцев в Ярославской области появились Дементий, Клим, Митрофан, Лилиана, Пелагея, Весна.

Также есть данные о самых популярных именах. Чаще всего мальчиков называют Артемом, Александром, Максимом, Михаилом и Тимофеем; девочек — Софией, Марией, Анной, Викторией и Евой.

Ранее мы писали про телефонный этикет. Эксперт рассказала, как правильно общаться с людьми в современном мире. Подробности смотрите в этой статье.