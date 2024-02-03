Названы самые необычные вещи, забытые в московском метро, об этом сообщает ИА Регнум.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в беседе с журналистами рассказал, что с начала 2024 года склад забытых вещей метрополитена пополнился на четыре тысячи предметов. В основном это сезонные вещи вроде шапок, перчаток или шарфов, но есть и необычные предметы.

«Некоторые находки нас удивили, например, бутафорские казачьи шашки или виниловые пластинки с детскими сказками и песнями», — рассказал Ликсутов.

По словам чиновника, в основном пассажиры забывают вещи на большой кольцевой линии, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской ветках.

При этом склады с забытыми вещами работают на трех станциях: «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр».

Ранее мы писали о трех причинах выкинуть сенсорный телефон и купить кнопочный.