НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Опубликовано 03 февраля 2024, 17:00
1 мин.

Названы самые необычные вещи, забытые в московском метро

Названы самые необычные вещи, забытые в московском метро

© Freepik

Названы самые необычные вещи, забытые в московском метро, об этом сообщает ИА Регнум.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в беседе с журналистами рассказал, что с начала 2024 года склад забытых вещей метрополитена пополнился на четыре тысячи предметов. В основном это сезонные вещи вроде шапок, перчаток или шарфов, но есть и необычные предметы.

«Некоторые находки нас удивили, например, бутафорские казачьи шашки или виниловые пластинки с детскими сказками и песнями», — рассказал Ликсутов.

По словам чиновника, в основном пассажиры забывают вещи на большой кольцевой линии, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской ветках.

При этом склады с забытыми вещами работают на трех станциях: «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр».

Ранее мы писали о трех причинах выкинуть сенсорный телефон и купить кнопочный.

Источник фото:Freepik
Автор:Иван Марков
Редакция
RSS

strasti.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.