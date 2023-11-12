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09:00, 12 ноября 2023
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Названы самые модные платья 2024 года

Названы самые модные платья 2024 года

© Unsplash.com

Стали известны тренды в одежде 2024 года. Подборку самых модных платьев следующего сезона сделал портал Леди Mail.ru.

В следующем году продолжат оставаться актуальными платья с вырезами в необычных местах. Особенно в тренде будут модели с фигурными отверстиями на спине или в районе плеч.

Еще популярнее в следующем году станет сетка, начиная от мелкой в несколько слоев, заканчивая крупной.

Одним из самых главных трендов первой половины 2024 года обещают стать сарафаны. Стилисты рекомендуют пока не носить сарафан самостоятельно, а добавлять его в качестве «фартука» к базовым вещам — объемным рубашкам, водолазкам или свитерам.

Присмотритесь и к моделям платьев с воротником-поло, напоминающим удлиненные объемные футболки.

Также войдет в моду заниженная талия, причем в платьях она достигнет своего максимального предела.

Ранее стилист назвала самую модную обувь предстоящей зимы.

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