Названы самые красивые даты для свадьбы в 2024 году. Об этом сообщает портал E1.ru.

Дата считается красивой, если в ней есть зеркальность или повтор цифр. Будущим супругам кажется, что это необычно выглядит в свидетельстве о браке и паспорте. По информации источника, в 2024 году самыми популярными будут 24-е числа каждого месяца, однако есть и другие варианты.

02.02.2024; 04.02.2024; 14.02.2024; 24.02.2024; 03.03.2024; 04.04.2024; 05.05.2024; 06.06.2024; 07.07.2024; 24.07.2024; 04.08.2024; 08.08.2024; 04.09.2024; 04.10.2024; 11.11.2024; 12.12.2024.

По данным на 2023 год, большое количество заявлений от молодоженов поступило на 02.02.2024, 14.02.2024, 24.02.2024, 04.04.2024 и 24.04.2024.

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