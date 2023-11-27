Названы самые главные модные тренды зимы

Короткие или длиной в пол шубы из искусственного меха, пальто из грубой шерсти и одежда из кожи будут в моде ближайшей зимой. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец.

Он отметил, что постепенно сходить на нет тренд на большие пуховики. В моде — элегантность и укороченные вещи.

«Чтобы было не холодно, под пальто можно носить тонкий облегающий пуховик. Очень много кожи в тренде: утепленные кожаные плащи, кожаные куртки, дубленки, стиль на стыке 1980–90-х», — сказал он в интервью News.ru.

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