Названы регионы с самым дорогим и дешевым шампанским к Новому году, об этом сообщает Абзац.

Согласно данным Росстата, средняя цена в декабре 2023 года в России на игристые вина составила 465 рублей. Для сравнения - год назад усредненная цена была 438 рублей.

При этом в Росстате назвали регионы с самым доступным по стоимости игристым - Дагестан (339 руб.), Калмыкия (365 руб.), Татарстан (367 руб.), Карачаево-Черкесия (367 руб.) и Саратовская область (370 руб.).

А вот в пятерку регионов с самыми высокими ценами на шампанское вошли Чукотский автономный округ (757 руб.), Республика Крым (617 руб.), Сахалинская область (599 руб.), Якутия (591 руб.) и Севастополь (581 руб.).

Средняя стоимость бутылки игристого в Москве составляет 541 рубль.

Ранее мы писали о том, что ученые начали разрабатывать вакцину от алкоголизма.