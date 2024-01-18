Названы главные отличия турецких яиц от российских

Из-за резкого повышения цен на яйца осенью 2023 года власти РФ решили отменить пошлину на ввоз этого продукта из-за рубежа на первое полугодие 2024-го. Целью этого шага является стабилизация ситуации с ценами. Первые партии яиц уже поступили в некоторые регионы страны из Азербайджана и Турции.

Для более глубокого понимания возможных различий между импортным и отечественным продуктом, «Доктор Питер» обратился к мнению эксперта.

Профессор, доктор технических наук Александр Ишевский заверяет, что нет необходимости беспокоиться о потере свежести яиц из-за их долгой транспортировки. Важно лишь, чтобы при этом соблюдались необходимые условия хранения. Эксперт разделяет яйца по срокам хранения, подчеркивая, что максимальная логистика поставки турецких или азербайджанских яиц составляет неделю.

Полезны ли такие же?

Специалист утверждает, что в отношении полезных свойств маловероятно заметить разницу между импортными и российскими яйцами. Он подчеркивает, что содержание белков и жиров в них примерно одинаковое.

Вкус и цвет: есть ли различия?

Профессор Ишевский отмечает, что вкусовые характеристики могут отличаться, поэтому рекомендует не покупать сразу большие партии, а предварительно попробовать продукт на вкус. Он также предупреждает, что импортные яйца могут отличаться цветом желтка в зависимости от кормления кур. Например, в турецких яйцах может появиться рыбный привкус, если в корм добавляли вторичное рыбное сырье.

Определение свежести яйца:

Несмотря на возможные отличия во вкусе и запахе, протухшее яйцо можно определить по неприятному запаху, который возникает при разложении белка. Эксперт советует всегда покупать продукт с неповрежденной скорлупой, так как при отсутствии трещин порча происходит медленно.

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