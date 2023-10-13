Названы 5 качеств женщины, перед которыми не устоит ни один мужчина. Об этом психолог Екатерина Гулянская рассказала Пятому каналу.

В первую очередь, представители сильного пола обращают внимание на харизму избранницы и ее отношение к себе. Девушка, увлеченная своим делом и имеющая друзей, всегда выигрышно выглядит в глазах мужчины.

Не менее важен эмоциональный интеллект. Дело в том, что женщины с подобной способностью умеют избегать конфликтов, слушать и понимать избранника. Рядом с такой девушкой мужчина чувствует себя уверенно и готов на все ради нее.

Кроме того, молодые люди обращают внимание на кругозор спутницы. Если женщина может поддержать диалог, то это делает ее «уникальной личностью» для избранника.

По словам эксперта, не менее важно отношение девушки к жизни.

«Легкость появляется у женщины, которая дружит с чувством юмора, любит жить и любит саму жизнь. Такая женщина не зацикливается долго на пустяках», — пояснила психолог.

Также парни оценивают избранницу по ее внутреннему состоянию. Если она излучает женственность и сексуальность, то она не оставит равнодушным своего мужчину.

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