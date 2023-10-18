Названы 5 актуальных моделей перчаток для осени и зимы. Об этом сообщает портал Леди Mail.ru.

В новом сезоне следует обратить внимание на вариацию перчаток без кончиков для пальцев. Митенки хорошо подходят к курткам-авиаторам, дубленкам и пуховикам.

Базовые трикотажные перчатки также будут актуальны. В новом сезоне следует присмотреться к слегка удлиненным моделям.

Стеганные перчатки — универсальная модель, которая будет хорошо сочетаться с любой верхней одеждой. В сезоне 2023-2024 стеганные перчатки снова будут в моде.

Главным трендом станут кожаные перчатки, модели и расцветки которых могут быть разнообразными. В этом сезоне можно искать перчатки с декором в виде ремешка или цепочки.

Элегантные модели из атласа или бархата станут отличным разнообразием вашего гардероба. Такие перчатки могут дополнить новогодний образ.

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