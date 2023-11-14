Названа причина аномально теплой осени в России и ее последствия для здоровья

Осень в этом году бьёт все рекорды. Свойственных ноябрю холодов до сих пор нет на большей части российской территории. Температурные аномалии зафиксированы в Москве, Ростове, Тюмени и Краснодарском крае, а в Челябинске из-за аномального тепла даже зацвела сирень.

По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, взрыв тепла этой осенью случился из-за воздушной массы, которая пришла в Россию из Северной Африки. В это же время в регионы пришел поток жаркого воздуха из Средней Азии.

При этом у теплой осени есть и негативные последствия. В первую очередь это касается здоровья. Дело в том, что во влажном и теплом воздухе возбудители острых респираторных вирусных инфекций дольше сохраняются в активном состоянии и распространяются быстрее, пояснила руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева.

Кроме того, в теплую и влажную погоду атмосферное давление и концентрация кислорода в воздухе ниже, а содержание выхлопных газов и других вредных веществ, наоборот, повышается, отметил эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Негативно повлиять на самочувствие может и сочетание теплой погоды с включенным отоплением. Нахождение в слишком жарком помещении может привести к плохому сну, снижению повседневной активности, зуду на коже и обострению дерматозов, сообщает портал 74.ru.

Ранее мы писали, что 14 ноября Москву накроет переменная облачность, местами пройдут дожди. Днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов. В середине недели днем и ночью ожидается +3…+6 градусов. Ветер будет дуть северный, но умеренный.