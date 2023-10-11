Названа неожиданная польза секса для пожилых людей

Американские ученые выявили неожиданную связь между сексуальной активностью пожилых людей и их когнитивным здоровьем. Оказалось, что чем насыщеннее половая жизнь, тем лучше умственное состояние в преклонном возрасте.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 1683 респондента в возрасте от 62 лет. Все они либо состояли в браке, либо имели постоянного сексуального партнера. Задача состояла в том, чтобы выявить частоту занятий любовью, уровень физического удовольствия от этого процесса, а также эмоциональную удовлетворенность.

Результаты показали, что пенсионеры, которые хотя бы раз в неделю занимаются сексом, улучшают тем самым когнитивные функции, тогда как у их ровесников, отказывающихся от половой жизни, подобное не наблюдалось.

Также влияет и качество сексуальных отношений. Те, кто полностью доволен, соображают, несмотря на возраст, гораздо лучше. А вот неудовлетворенные испытывают проблемы с мыслительными процессами.

При этом, стоит отметить, что ученые не обнаружили различий в этом плане у мужчин и женщин.

Ранее стало известно, влияет ли дата рождения на продолжительность жизни.

Источник: The Journal of Sex Research.