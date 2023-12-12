Названа главная угроза человечества к 2050 году

Уже сейчас ученые делают прогнозы, что ждет человечество через несколько лет. Так, они смогли определить главную угрозу - хроническая обструктивная болезнь легких. По расчетам экспертов, она затронет 592 миллиона людей к 2050 году.

Исследователи пришли к выводу, что именно это заболевание станет большой проблемой через 26 лет, опираясь на данные статистической модели. По мнению иностранных ученых, больше всего пострадают женщины и регионы с низким и средним уровнем дохода.

Среди симптомов ХОБЛ одышка, кашель, частые респираторные инфекции. На возникновение болезни влияют многие негативные факторы, такие как курение, загрязнение воздуха и воздействие химических веществ. Уже на сегодняшний день данный недуг занимает третье место по причинам смерти во всем мире.

Ранее стало известно, что магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь.

Источник: JAMA Network Open.