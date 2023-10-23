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05:00, 23 октября 2023
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Назван возраст, в котором нужно выходить на пенсию

freepik

freepik

© freepik

В Массачусетском университете было проведено исследование, которое выявило, что как слишком ранний, так и слишком поздний выход на пенсию неблагоприятно влияют на состояние здоровья. Психолог и психотерапевт Олег Шевченко прокомментировал результаты эксперимента.

Оказалось, что прекращать трудовую деятельность раньше 57 лет не рекомендуется, так как это может привести к потере стимула к жизни и ускоренным процессам старения. Также не стоит продолжать работу после 72 лет.

По словам Шевченко, после 70 лет — это период жизни, когда прежний интерес к работе угасает. Работа может превратиться в раздражение и усталость. Человек перестает получать бодрящий эффект от адреналина, который ранее вызывала работа, и это начинает наносить вред организму.

Отмечается, что исследование было проведено только среди мужчин, а отдельный анализ для женщин будет проведен позже, пишет mk.ru.

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Источник фото:freepik
Тег:
#пенсионеры
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