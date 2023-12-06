Назван страх россиян, который стоит на втором месте после смерти

На втором месте у россиян после страха смерти стоит страх тюрьмы. Об этом рассказала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Люди начинают еще больше бояться тюрьмы. Она для нас и так всегда стояла на втором месте после страха смерти», - сказала Меркачева. На ее слова обратило внимание издание News.ru.

Член СПЧ указала, что в России наметилась тенденция, связанная с длительностью тюремных сроков – они «огромные». Отсюда у граждан возникает страх тюрьмы и связанный с этим страх пыток. Меркачева уверена, что если эти вопросы – «самые неприятные и болезненные» - решить, то отношение к заключению изменится.

Также член СПЧ предложила амнистию для женщин. Она считает, что если предложение удовлетворят, это станет «большой победой». По ее информации, в России более 45 тысяч женщин находятся в колониях.

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