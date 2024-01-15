Назван неожиданный способ использования туалетной бумаги: берите без запаха

Агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных предложила необычный метод выращивания рассады без использования почвы – на туалетной бумаге. Этот неожиданный способ был описан в интервью для «БелНовости».

Семена можно посеять на туалетной бумаге двумя различными методами: с использованием рулона и в контейнере. Коврижных подчеркнула, что бумага должна быть без запаха, а пустые семена следует отсеивать перед посадкой. Для этого рекомендуется развести 30 граммов соли в литре воды, погрузить семена в раствор, после чего негодные семена всплывут на поверхность. Оставшиеся следует удалить из жидкости и высушить.

При использовании рулона из бумаги, ленты нужно нарезать длиной до 40 сантиметров, а из прозрачной пленки – полоски соответствующего размера. Бумагу размещают на пленке и увлажняют из распылителя. Затем семена укладывают на расстоянии двух сантиметров от края ленты и одного сантиметра от ее верха. Семена следует располагать в ряд на расстоянии двух-трех сантиметров друг от друга. После посева необходимо покрыть другой лентой и пленкой, после чего свернуть в несжатый рулон. Рулон помещают в емкость с водой с семенами вверх, а рассаду следует разместить в теплом и светлом месте.

При посеве в контейнере на его дно кладут шесть-семь слоев бумаги, затем увлажняют ее из распылителя. Семена размещают на расстоянии трех сантиметров друг от друга и покрывают двумя слоями бумаги, также увлажненной. Получившуюся конструкцию покрывают пленкой и помещают в светлое теплое место. При этом бумага, заменяющая почву, всегда должна быть влажной. Регулярно контейнер следует открывать на короткое время для проветривания. Пленку убирают при появлении ростков.

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