Назван необычный способ согреться зимой: обратите внимание на рацион

Грамотно составленный рацион поможет не только сбросить лишние килограммы, но и пережить сильные морозы. Так, эксперты объяснили, как правильно питаться в холодное время года. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам диетолога телемедицинского сервиса «Доктис» Ларисы Фаерман, в рационе должно быть достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.

В свою очередь, нутрициолог Вероника Гусакова отмечает, что зимой нет необходимости радикально изменять пищевые привычки и увеличивать калорийность питания.

«Основные принципы здорового питания и баланса питательных веществ остаются неизменными в любое время года. Распределение белков, жиров и углеводов выстраиваем в пропорции 50-60% углеводов, белки 10-20%, жиры 20-30%», – пояснила она.

При этом Фаерман добавила, что в рацион можно включить наваристые супы, поскольку они отлично согревают, а также блюда с «тяжелыми белками», т.е. рыбой, мясом и птицей.

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