Назван месяц, который войдет в десятку самых «мокрых» за последние 140 лет, об этом сообщает РЕН ТВ.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что ноябрь 2023 года стал одним из самых «мокрых» с 1897 года. За этот месяц выпало около 80 миллиметров осадков.

При этом, нынешний ноябрь установил рекорд еще и по количеству выпавшего снега за последние 25 лет.

Позднякова отметила, что за ночь на 30 ноября циклон принес большое количество осадков в московский регион. В некоторых районах города высота снежного покрова увеличилась до 25 сантиметров.

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