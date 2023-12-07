Назван главный цвет 2024 года по версии Pantone

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2024 года. Он служит напоминанием о необходимости заботиться о себе и других.

Главным цветом выбран «персиковый пушок», или Peach Fuzz.

Этот цвет назвали подходящим для того момента, в котором мы живем: он отражает потребности и желания людей в трудные времена.

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман объясняет, что во время потрясений растет потребность в заботе, сочувствии и сострадании. Нежный персиковый цвет делает акцент на важности здоровья, и благополучии ума, подчеркивает моменты внутреннего спокойствия и вместе с тем потребности во взаимовыручке, пишет Time.

Ранее дизайнер Ольга Денисова назвала самыми модными цветами 2024 года в одежде белый, черный и красный. Это были любимые цвета модельера Вячеслава Зайцева.