Нажав всего одну кнопку автомобилисты могут повысить управляемость машиной зимой, об этом сообщает Pravda.ru.

Эксперты рассказали, что опытные автомобилисты отключают систему ESP на зимний период. ESP (Electronic Stability Program) — это, если переводить дословно, «электронная программа стабилизации». Она предотвращает пробуксовку колес и поддерживает устойчивость машины на дороге.

Однако зимой управление автомобилем с включенным ESP может выйти из-под контроля — из-за того, что она ограничивает скорость движения и блокирует колеса. Поэтому отключение этой системы позволяет водителям получить больший контроль над автомобилем.

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