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Опубликовано 29 января 2024, 05:00
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Нажав всего одну кнопку автомобилисты могут повысить управляемость машиной зимой

Нажав всего одну кнопку автомобилисты могут повысить управляемость машиной зимой

© Freepik

Нажав всего одну кнопку автомобилисты могут повысить управляемость машиной зимой, об этом сообщает Pravda.ru.

Эксперты рассказали, что опытные автомобилисты отключают систему ESP на зимний период. ESP (Electronic Stability Program) — это, если переводить дословно, «электронная программа стабилизации». Она предотвращает пробуксовку колес и поддерживает устойчивость машины на дороге.

Однако зимой управление автомобилем с включенным ESP может выйти из-под контроля — из-за того, что она ограничивает скорость движения и блокирует колеса. Поэтому отключение этой системы позволяет водителям получить больший контроль над автомобилем.

Ранее мы писали о том, что специалист рассказала, как защитить обувь зимой от реагентов и соли.

Источник фото:Freepik
Автор:Иван Марков
Тег:
#зима
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