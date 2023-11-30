Надо ли зимой прогревать автомобиль перед поездкой: советы эксперта

Многие автовладельцы в зимнее время перед началом поездки прогревают двигатель автомобиля. При этом в руководстве по эксплуатации к большинству транспортных средств такой рекомендации нет.

Например, на «Автовазе» предупреждают владельцев о том, что движение автомобиля можно начинать, только когда на стеклах салона не останется льда и снега и они перестанут запотевать.

Также журналисты ТАСС нашли в инструкции к отечественной машине рекомендацию начинать движение при минусовой температуре через 30 секунд после включения двигателя.

Не запрещается прогревать двигатель и коробку передач в движении. Важно только воздержаться от высоких оборотов и быстрого ускорения.

В свою очередь, на заводе «Москвич» рекомендуют владельцам авто избегать работы двигателя на холостом ходу в течение длительного времени.

Иностранные производители дают примерно такие же рекомендации. После запуска необходимо дать двигателю поработать 10–20 секунд до включения передачи.

«Современные двигатели по инструкции не нуждаются в прогреве, двигатель можно запустить и поехать», — пояснил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Причем главная задача тут — прогреть салон, а не двигатель, так как водитель будет чувствовать себя некомфортно. Эксперт также напомнил, что правила дорожного движения запрещают в жилых зонах оставлять автомобиль с включенным двигателем дольше пяти минут.

Ранее мы писали, что уже с 1 декабря сотрудники ГИБДД будут следить за тем, чтобы все водители были подготовлены к зиме и «переобули» свои автомобили. Отсутствие зимних шин будет приравниваться к неисправности.