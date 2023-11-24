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19:00, 24 ноября 2023
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Начала лучше видеть и слышать: первой родившейся в России панде исполнилось 3 месяца

Начала лучше видеть и слышать: первой родившейся в России панде исполнилось 3 месяца

© Stable Diffusion

Первой родившейся в России панде исполнилось 3 месяца. О том, какие изменения произошли с детенышем к этому возрасту, рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Сейчас животное весит 5,9 кг, а размер составляет 60,5 см.

«Малышка растет и развивается, она начинает всё лучше видеть и слышать, познавать мир», - сообщила Акулова.

Малышка-панда проявляет характер – такое случается все чаще. Если рядом нет мамы, животное пугается. Чтобы успокоить пандочку, достаточно заботливых поглаживаний.

Ранее сообщалось, что животное едва не цапнуло сотрудника зоопарка при последнем взвешивании. Панда разозлилась и рыкнула, после чего замахнулась лапой и пыталась укусить за палец.

Напомним, панда родилась в августе. Это первое событие в истории России. Ее «родители» - панды Жуи и Диндин из Китая.

Источник фото:Stable Diffusion
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#животные
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