На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет: как это отразится на здоровье

Крупнейшая за шесть лет вспышка произошла на Солнце. По словам сотрудников центра погоды «Фобос», последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году. В этот раз она продолжалась целых 25 минут!

Отмечается, что в ближайшие дни на Солнце возможно сохранение высокой вспышечной активности. Но есть совсем малая вероятность, что это как повлияет на Землю. Но в «Фобосе» говорят, что могут пройти магнитные бури. Ближайшая из них ожидается уже в субботу.

При этом в лаборатории солнечной астрономии уверяют, что магнитные бури никак не связаны со вспышкой на Солнце.

В любом случае метеозависимым людям советуют отказаться от тяжелой физической работы, нормально высыпаться и избегать стрессовых ситуаций. А людям с хроническими заболеваниями врачи рекомендуют принимать назначенные врачом таблетки и хранить их при себе. Об этом пишет E1.ru.

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