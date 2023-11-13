На Москву за сутки обрушилась треть месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за сутки выпало 27% от месячной нормы осадков. В Подмосковье этот показатель вырос до 40%.

Как уточнил синоптик, в столице 12 ноября выпало 14 миллиметров осадков. В подмосковных городах Волоколамске и Наро-Фоминске - 15 миллиметров, в Можайске - 19 миллиметров.

Затяжные дожди прошли почти на всей территории Русской равнины. Больше всего осадков выпало в Смоленской области - 19 миллиметров, Тверской области - 21 миллиметр, Брянской и Липецкой областях - 22 миллиметра, Новгородской области - 23 миллиметра, Калужской области - 25 миллиметров.

«Это половина от всего месячного объема небесной влаги», - заключил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Ранее мы писали, что с 13 ноября в Москве ожидается переменчивая погода с небольшими осадками. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. В понедельник в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный туман. Ночью столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем +2…+4. Ветер западный с порывами 15 метров в секунду.