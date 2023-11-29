Мужчина вырубил три дерева из-за диабета у собаки и попал под суд

Житель Англии Исмаил Эльмагдуб вырубил деревья XIX века из-за развившегося у его собаки диабета. Директор британской компании по поддержке бизнеса принял такое решение после того, как заметил, что его любимец ест опавшие яблоки, которые оказались для него опасны. Кроме того, деревья привлекали ос. Об этом пишет mk.ru.

Оказалось, что мужчина занялся вырубкой незаконно. Дело в том, что деревья росли в заповедной зоне живописного округа. Бизнесмен нанял подрядчика, который тоже не обратил внимание на правила. А ведь жителя предупреждали, что вырубать деревья нельзя. В итоге он вырубил три дерева и предстал перед судом.

На заседании житель принес извинения и признал, что поступил, не подумав. Но ему все равно выписали штраф в размере 8884 фунта стерлингов (почти 1 миллион рублей). В беседе с журналистами мужчина заявил, что ошибочно думал, что его садовый забор является границей заповедной зоны.

«Деревья находились примерно в 8 футах от границы – у нас там было несколько осиных гнезд, и мою дочь ужалили. У собаки из-за употребления яблок развился диабет», – пожаловался житель.

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