Мужчина попытался вернуть жену ее матери из-за одного пристрастия: сдал теще

Мужчина попытался вернуть жену теще из-за того, что любимая увлеклась азартными играми и оставила дочь одну дома. Оказалось, что женщина стала картежницей. Все произошло в Китае, об этом сообщает издание The Thaiger.

В начале брака супруги были счастливы вместе. Потом у них родился ребенок, мужчина целыми днями работал, а жена сидела дома. В один из дней житель вернулся домой пораньше и заметил отсутствие жены. Дочь сказала ему, что мама ушла играть в карты.

После возвращения мужчина задал любимой вопрос об играх. Она рассказала, что уходила по делам, но от нее пахло табаком. Тогда он понял, что его обманывают, взял жену на плечо и отнес к дому матери.

«Ваша дочь оставила ребенка одного дома и сбежала играть в карты. Мне такая жена больше не нужна, я хочу ее вернуть», — сказал мужчина теще.

Но женщина не растерялась и заявила, что он сам выбрал себе такую жену, которую нельзя «так просто вернуть». Тогда китаец предложил обменять жену на что-то ценное и напомнил, что заплатил за супругу выкуп в размере 380 тысяч юаней (4,6 миллиона рублей). Но теща поняла, что он имеет в виду вторую дочь и сказала, что он не может жениться на обеих по цене одной.

Родственники рассмеялись, и мужчина ушел домой. Оказалось, что он не собирался разводиться с женой, а просто хотел ее проучить таким способом.

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