Мужчина избавился от «щек хомяка» и четыре года не мог закрыть глаза

Британский пенсионер сделал пластику щек и четыре года не мог закрыть глаза. На операцию он решился после расставания с женщиной.

Щеки у Пита Броахарста выросли в 1959 году из-за стоматологической проблемы. В 2019-м он решил избавиться от «пухлых щек хомяка».

В результате неудачной пластики глаза перестали закрываться. 81-летний пенсионер был вынужден полететь в Таиланд для новой операции. Частные клиники в Британии отказывали ему в пластике, а по страховке операция бы состоялась через год.

После операции в Таиланде он стал снова закрывать глаза, вернулся сон.

«Я больше не думаю о своих глазах. Я снова нормальный, без очков и все вижу в окно», - поделился он. Историю мужчины приводит издание Mirror.

Несколько месяцев назад блогер Виктория Боня сделала пластику за 19 млн рублей. Она заверила, что все затраты уже окупились.