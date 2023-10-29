Зимние куртки можно отложить: совсем скоро москвичей порадует бабье лето

Последние выходные октября выдались нетипично холодными для жителей Центральной России. Однако уже начало следующей недели обещает быть теплым.

В беседе с журналистами радиостанции Kp.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что наш климат все меньше похож на то, на что он должен быть похож.

«То, что произошло накануне в Москве – достаточно необычное для этого года явление. У нас в результате интенсивных снегопадов сформировались декабрьские сугробы, хоть и ненадолго. Снежный покров, как правило, формируется только в первой декаде декабря. В октябре он чаще всего отсутствует. Мы видели самый большой снежный покров в этом месяце за последние 11 лет», – подчеркнул синоптик.

Температура 28 октября колебалась от 0 до 2 градусов тепла. Примерно те же цифры термометры покажут и сегодня.

При этом в понедельник жителей Москвы и Московской области встретит бабье лето. Так, в центральных регионах ожидается волна теплого атлантического воздуха.

«Днем в понедельник температура дойдет до +7, к вечеру пойдут осадки. Дальше уже больше, на потолок выходим к среде, 1 ноября, когда температура в дневные часы составит от +8 до +13. Такие резкие перемены: то на месяц вперед нас природа бросит, то на месяц назад. Зимних разворотов на горизонте я не вижу», – резюмирует Тишковец.

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