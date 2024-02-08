Можно ли заморозить человека, а потом вернуть к жизни

Ученый Пермского Политеха Александр Максимов рассказал, можно ли заморозить человека, а потом воскресить. По словам специалиста, человек погибнет до проморозки тканей: у него отсутствуют естественные механизмы защиты органов при замораживании.

Комментарий ученого приводит Ura.ru.

Максимов объяснил: технология криозаморозки имеет цель победить смерть. Однако при ее внедрении человечество ждут последствия, главное из которых – перенаселение планеты.

Пока наука находится на стадии, когда человек не научился воскрешать криоконсервированных мышей. Поэтому данная технология не для первой половины XXI века, заключил ученый.

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