НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Опубликовано 08 февраля 2024, 17:00
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Можно ли заморозить человека, а потом вернуть к жизни

Можно ли заморозить человека, а потом вернуть к жизни

© Freepik

Ученый Пермского Политеха Александр Максимов рассказал, можно ли заморозить человека, а потом воскресить. По словам специалиста, человек погибнет до проморозки тканей: у него отсутствуют естественные механизмы защиты органов при замораживании.

Комментарий ученого приводит Ura.ru.

Максимов объяснил: технология криозаморозки имеет цель победить смерть. Однако при ее внедрении человечество ждут последствия, главное из которых – перенаселение планеты.

Пока наука находится на стадии, когда человек не научился воскрешать криоконсервированных мышей. Поэтому данная технология не для первой половины XXI века, заключил ученый.

Ранее сообщалось, может ли человек умереть от смеха.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Тег:
#смерть
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