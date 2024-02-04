Может быть опасным: выпавший розовый снег напугал жителей

В центральной части Финляндии появился розовый снег, который вызвал беспокойство среди местных жителей. Жители коммуны Юва обратились за помощью к спасателям, обнаружив на своих участках необычный снег с запахом мазута, сообщает aif.ru.

Спасатели начали расследование после обращения жителя одного из коттеджей, который заметил мазутный запах осадков и обнаружил розовый снег на крыше дома. Он отметил, что следов вокруг зон розового цвета не было, и предположил, что вещество упало с неба.

Другой очевидец также считает, что окрашивающее вещество могло упасть с неба.

Специалисты Спасательной службы предположили, что розовый цвет снега может быть вызван перманганатом калия, который широко известен как марганцовка. Это вещество может использоваться в различных областях, включая химию, пиротехнику и производство татуировок, а также оно является прекурсором в синтезе некоторых запрещенных веществ.

Перманганат калия может быть опасным и вредным для окружающей среды. В настоящее время полиция Восточной Финляндии все еще пытается раскрыть тайну розового снега.

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