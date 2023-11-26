Москву завалит снегом: грядущий понедельник будет тяжелым для жителей столицы

Научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущий понедельник станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий. Об этом он рассказал газете «Известия».

Так, в пятницу в столице было зафиксировано рекордно низкое давление – 717,8 мм ртутного столба. В течение всех рабочих дней недели давление будет ниже нормы примерно на 15–18 мм.

«Это означает, что будет плотная облачность, будут осадки и самый неблагоприятный день – понедельник, когда очередной циклон с юга приблизится к центру европейской оси, Москва будет севернее этого центра, но этот циклон более влажный, осадков выпадет еще больше, чем в ночь на пятницу и в пятницу, примерно в полтора раза», – пояснил Вильфанд.

Также, по словам главного синоптика страны, в ближайшие дни ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

«Это означает, что при твердой фазе снега метель прогнозируется, при мокром снеге – налипание мокрого снега на провода, конструкции, ветви деревьев, даже гололед. Значительно сильное скольжение, то есть гололедица сильная будет. Понедельник действительно станет тяжелым днем по погодным условиям», – резюмирует эксперт.

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