Москву накроет ледяным дождем 27 ноября

27 ноября Москва окажется под влиянием южного циклона. Он принесет в столицу осадки в виде ледяного и мокрого дождей, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В столице температура воздуха составит -1…+1 градусов, в Подмосковье ожидается от -3…-2 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на юго-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 725 миллиметров ртутного столба.

В первой половине дня пройдет снег, временам возможен сильный ледяной дождь. После полудня ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами с дождём, ослабеют, а вечером вновь перейдут в снег и образуется гололедица.

Напомним, ранее синоптик предсказал россиянам «супертеплую» погоду в конце ноября.