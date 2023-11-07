Москвичи требуют отменить пятидневный рабочий график. Об этом сообщает портал MSK.RU.

В Сети обсуждают видео, на котором девушка жалуется на рабочий график. Россиянка заявила, что ей не хватает времени на личную жизнь и отдых. Многие подписчики поддержали ее и потребовали упразднить график 5/2.

По мнению пользователей Сети, в современном мире люди должны 4 дня работать и 3 отдыхать. «Два дня выходных, на которых ты толком отдохнуть не успеешь. Молчу про семьи, где есть дети», — высказались москвичи.

Также жители столицы отметили, что пятидневная рабочая неделя пагубно влияет на здоровье. Вот почему многие россияне перешли на более щадящий график.

«В Европе рабочий день уже давно меньше 8 часов. Во главе всего — баланс работы и жизни», — резюмировали пользователи Сети.

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