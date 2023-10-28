Москвичи первыми встретят «ноябрьскую погоду»: в столице ожидается мокрый снег и гололед

На выходных, 28 и 29 октября, москвичей ожидает погода, которая соответствует норме середины ноября. Так, в городе прогнозируется мокрый снег, гололедица и гололед на деревьях и проводах. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости.

«Снег лежит в Москве достаточно заметный, и он будет усиливаться в субботу… Давление резко понизится, оно будет примерно на 10-13 миллиметров ртутного столба ниже нормы», – отметил эксперт.

Синоптик утверждает, что столбики термометров москвичей будут показывать от 0 до -2°С, а в Подмосковье – до -4°С. Жители и гости столицы столкнутся с сильными осадками в субботу, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

А вот в воскресенье температура воздуха составит уже около нуля градусов. К тому же осадков 29 октября будет значительно меньше.

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