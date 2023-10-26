Москвичей ждет снегопад и похолодание до минус двух градусов

Конец октября не порадует жителей Москвы последними теплыми деньками в этом году. Согласно Гидрометцентру России, в четверг ожидается не только похолодание до минус двух градусов, но и снег.

По прогнозам синоптиков, осадки можно будет наблюдать во второй половине дня. При этом из-за минусовой температуры не стоит ожидать, что снег сразу же растает.

Также 26 октября будет наблюдаться ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Напомним, что тепло все-таки еще может вернуться в столицу, но уже в ноябре. Эксперты считают, что первые дни последнего месяца осени будут радовать хорошей погодой – до плюс семи градусов.

Ранее стало известно, какую погоду ожидать на ноябрьские праздники.

Источник: Гидрометцентр России.