НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
11:30, 26 октября 2023
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Москвичей ждет снегопад и похолодание до минус двух градусов

Москвичей ждет снегопад и похолодание до минус двух градусов

© Freepik

Конец октября не порадует жителей Москвы последними теплыми деньками в этом году. Согласно Гидрометцентру России, в четверг ожидается не только похолодание до минус двух градусов, но и снег.

По прогнозам синоптиков, осадки можно будет наблюдать во второй половине дня. При этом из-за минусовой температуры не стоит ожидать, что снег сразу же растает.

Также 26 октября будет наблюдаться ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Напомним, что тепло все-таки еще может вернуться в столицу, но уже в ноябре. Эксперты считают, что первые дни последнего месяца осени будут радовать хорошей погодой – до плюс семи градусов.

Ранее стало известно, какую погоду ожидать на ноябрьские праздники.

Источник: Гидрометцентр России.

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