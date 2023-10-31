Москвичей просят не кормить диких зверей, чтобы те не ленились

Жителей Москвы попросили не кормить белок и птиц до наступления морозов, чтобы дикие звери не ленились искать себе подножный корм. Об этом заявили специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

До наступления зимы звери способны самостоятельно находить себе корм.

«Несвоевременная подкормка приводит к тому, что инстинкты животных и птиц притупляются, они начинают лениться самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека», — рассказывают специалисты.

Экологи уточнили, что, если все-таки хочется покормить белок, им можно дать сухофрукты, орехи (кроме миндаля, арахиса и фисташек), желуди, нежареные и несоленые семечки. Нельзя давать грызунам хлеб, косточки вишни, абрикосов и персиков.

Напомним, волонтеры борются за жизнь 100-килограммового пса в Нижнем Новгороде.