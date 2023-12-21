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10:00, 21 декабря 2023
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках

Москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках

© Stable Diffusion

Москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

В ближайшее время в столице произойдет ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Возможно его налипание на деревья и провода.

Также синоптики предупредили водителей об опасной ситуации на дорогах. Из-за непогоды возможно затруднение движения и рост ДТП.

Москвичам напомнили, что в случае ЧС необходимо звонить по единому номеру: 112.

Ранее сообщалось о том, что 540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды. Подробности смотрите в этой статье.

Автор:Мария Белова
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