Москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

В ближайшее время в столице произойдет ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Возможно его налипание на деревья и провода.

Также синоптики предупредили водителей об опасной ситуации на дорогах. Из-за непогоды возможно затруднение движения и рост ДТП.

Москвичам напомнили, что в случае ЧС необходимо звонить по единому номеру: 112.

Ранее сообщалось о том, что 540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды. Подробности смотрите в этой статье.