10:00, 21 декабря 2023
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
В ближайшее время в столице произойдет ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Возможно его налипание на деревья и провода.
Также синоптики предупредили водителей об опасной ситуации на дорогах. Из-за непогоды возможно затруднение движения и рост ДТП.
Москвичам напомнили, что в случае ЧС необходимо звонить по единому номеру: 112.
Ранее сообщалось о том, что 540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды. Подробности смотрите в этой статье.
Автор:Мария Белова