Москвичей предупредили об изменчивой погоде в предстоящие выходные. Об этом изданию RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в предстоящие выходные погода будет изменчивой. 23 декабря в столице будут небольшие осадки, а температура не опустится ниже нуля. 24 декабря ожидается падение температуры до -5. Также прогнозируется снегопад.

«В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России», — пояснил Роман.

Ранее сообщалось о том, что 540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды. Подробности смотрите в этой статье.