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06:00, 20 ноября 2023
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Москвичей предупредили о жутком холоде на следующей неделе

Москвичей предупредили о жутком холоде на следующей неделе

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На следующей неделе Москву накроют холод и снегопады. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

В столицу придут морозы. Температура воздуха будет на пять градусов ниже нормы. Давление повысится, но ветер будет слабым.

«Циклон также захватит восток Московской области, на западе же снег может и вовсе не выпасть. К концу недели в столице ожидается небольшое повышение температуры. Предварительно, столбики термометра покажут минус пять — два градуса», — рассказал он в интервью News.ru.

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