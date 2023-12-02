Москвичей предупредили о сильнейших за 20 лет морозах

Москвичей предупредили о сильнейших морозах за последние 20 лет. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил изданию ТАСС.

По словам эксперта с 4 декабря в столице будет стоять морозная погода, и этот холод станет затяжным. 5 декабря ожидается понижение температуры: днем будет -10, а ночью — -17. Роман отметил, что такая температура на 8 градусов ниже нормы.

«Лишь в 2002 году были морозы до 17-18 градусов в первой неделе декабря, но сейчас холод еще внушительнее», — высказался эксперт.

Ранее сообщалось о том, что обильные снегопады обрушатся на Москву в воскресенье. Подробности смотрите в этой статье.