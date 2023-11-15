Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления к концу недели. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова синоптика Александра Ильина.

По словам эксперта, 15 и 16 ноября атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Затем оно начнет расти: уже в пятницу давление поднимется до 750, а в выходные — до 755.

Также синоптик рассказал о погодных условиях на неделе. Александр заявил, что в среду вечером ожидается снег с дождем. В четверг осадки продолжатся, а мороз усилится. С пятницы в Москве станет еще холоднее.

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