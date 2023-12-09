Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде в ближайшие дни

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков передал читателям RT, что в ближайшие дни в столице ожидается снегопад.

«Будет снег, не сильный, но продолжительный. В течение трех-четырех дней», – отметил эксперт.

Синоптик утверждает, что за это время выпадет примерно 10-15 см снега.

«К 11-12-му декабря у нас будет снега порядка 48-50 см. Это не тот снегопад, который за 12 часов, а четверо суток будет идти», – подчеркнул Анатолий Цыганков.

До этого синоптики предупреждали москвичей о сильном снегопаде на выходных 9-10 декабря.

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