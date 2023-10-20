Москвичей предупредили о похолодании в конце недели и посоветовали водителям сменить резину

Москвичей предупредили о необходимости «переобуть» автомобиль. Соответствующую информацию разместил Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится: «В конце недели может похолодать, а значит пришло время менять летнюю резину на зимнюю».

Водителям объяснили, что летняя резина жестче, а с приходом холодов она твердеет. Это приводит к авариям на дорогах. Автолюбителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Если же вы не успели поменять резину на зимнюю, лучше воспользоваться городским транспортом, напоминают в дептрансе.

Ранее сообщалось о первом снеге в Москве.