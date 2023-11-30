Москвичей ожидает самая сильная и тяжелая магнитная буря в этом году

Самая сильная и тяжелая магнитная буря в этом году еще впереди. Ее даты назвала сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

По словам специалиста, была зафиксирована вспышка на Солнце «прямо напротив нас». Она достаточно «шустро» должна прилететь на Землю, говорит Абунина.

«Поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — сообщила она РИА Новости.

Сила магнитной бури достигнет показателей G3, что означает сильная, и даже G4 – тяжелая.

Она может вызвать полярное сияние. Это произойдет 30 ноября и 1 декабря. Увидеть полярное сияние можно только при ясной погоде.

Ранее сообщалось о магнитной буре 13 ноября.