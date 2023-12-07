НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
12:00, 07 декабря 2023
1 мин.

Москвичам рассказали о погоде в выходные: снега станет еще больше

Москвичам рассказали о погоде в выходные: снега станет еще больше

© Freepik

В первые выходные декабря в Москву пришел снегопад, последствия которого устраняют до сих пор. Однако, как предупреждают синоптики, жителям столицы нужно ждать осадков и в предстоящие субботу и воскресенье. Правда, не в таких больших количествах.

По данным специалистов «Яндекс. Погода», 9 декабря будет наблюдаться небольшой снег, а столбики термометров опустятся до отметки минус 16 градусов. Морозы укрепятся к воскресенью, и 10 декабря стоит ожидать до минус 19 градусов. Осадки же не прекратятся.

Снегопад придет и в другие города России. Среди них Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь и Санкт-Петербург.

Ранее москвичей предупредили о температурных качелях этой зимой.

Источник: «Известия»

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.