Москвичам рассказали о погоде на Новый год. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что потепление продержится в столице до конца этой недели. Затем в Москву вернутся холода.

По данным долгосрочного прогноза, период морозной зимы наступит с 28 декабря. Однако, по словам Татьяны, такая погода не будет долгой: холода сменит оттепель.

«Периоды теплой погоды постоянно чередуются с прохладными. То, что у нас сейчас происходит с погодой, — это влияние атлантических циклонов», — сообщила эксперт.

Также Татьяна уточнила, что в период предстоящей оттепели весь снег не растает.

Ранее мы писали о том, что 540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды. Подробности смотрите в этой статье.